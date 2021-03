07:24 Uhr | Mallorca-Urlauber werden vor Rückkehr getestet

Wer über die Osterfeiertage auf Mallorca Urlaub macht, muss sich vor der Heimreise noch auf der Insel testen lassen. Fluggesellschaften sollen dies künftig für alle Passagiere organisieren. Für Reiserückkehrer aus Mallorca habe Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bereits ein entsprechendes Abkommen mit den Airlines vereinbart, sagte Kanzlerin Angela Merkel in der Nacht.



Mit staatlichen Geldern gestützte Airlines wie Condor, TUI-Fly und die Lufthansa-Gruppe hatten für die kommenden Tage hunderte zusätzliche Flüge zwischen Deutschland und Mallorca angekündigt. Auch auf Mallorca selbst drohen Einschränkungen. Laut Medienberichten sollen wegen steigender Corona-Zahlen die Innenräume von Cafés, Restaurants und Kneipen auf Behördenanordnung wieder schließen.

07:01 Uhr | WHO warnt: Impfen allein reicht gegen Corona nicht aus

Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf eine reine Impfstrategie zu setzen. WHO-Krisenkoordinator Michael Ryan sagte in Genf, alle hofften, dass Impfen allein das Problem löse. Das tue es aber nicht. Lockerungen dürfe es erst geben, wenn die Infektionszahlen auf ein sehr niedriges Niveau gesunken seien. Die Corona-Expertin der WHO, Maria Van Kerkhove, bezeichnete die Lage vor allem in Europa als bedenklich. Dort träfen ansteckendere Virusmutationen derzeit auf niedrige Impfraten und eine Corona-Müdigkeit der Menschen. Das sei eine sehr gefährlichere Kombination.

06:48 Uhr | Landkreis Leipzig zieht Notbremse und nimmt Lockerungen zurück

Im Landkreis Leipzig werden ab morgen die Corona-Lockerungen zurückgenommen. Der Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sei an drei Tagen in Folge überschritten worden, teilte das Landratsamt mit. Ab morgen dürfen Tiergärten, Kosmetik- und Tattoostudios sowie Museen und Galerien nicht mehr öffnen. Auch das Einkaufen mit Termin ist nicht mehr möglich. Zudem gelten dann auch wieder strengere Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie Alkoholverbot an öffentlichen Orten.

06:30 Uhr | Lehrer werden von Testverweigerern angefeindet