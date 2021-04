Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Löbau können sich heute vom Deutschen Roten Kreuz kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, erfolgt die Testung in einem Zelt auf dem Altmarkt. Eine Terminvereinbarung ist an diesem Tag nicht notwendig. Geöffnet ist das provisorische Testzentrum zwischen 8:30 Uhr und 15:00 Uhr. Außerdem werden im Testzentrum in der Ladenpassage in der Lindenapotheke kostenlose Schnelltest angeboten. Hierfür ist jedoch eine telefonische Voranmeldung notwendig.