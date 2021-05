Die Corona-Hilfen des Bundes haben die Marke von 100 Milliarden Euro überschritten. Das hat das Wirtschaftsministerium in Berlin mitgeteilt. Die Gelder wurden demnach über Zuschüsse, Bürgschaften und zinslose Kredite ausgeschüttet. Allein das Gastgewerbe erhielt bislang 30 Milliarden Euro. Weitere zehn Milliarden gingen jeweils an den Handel, die Dienstleistungsbranche, Freiberufler und Kulturschaffende.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier zog eine positive Zwischenbilanz. Er sagte, die Hilfen hätten das Land in schwierigen Zeiten stabilisiert. Die Bundesregierung erwartet in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstums von 3,5 Prozent. Betroffene beklagen hingegen die langen Fristen, bis die Hilfen ausgezahlt wurden.

In Zittau haben gestern am Abend erneut etwa 300 Personen am sogenannten Ringspaziergang teilgenommen. Das meldet die Polizei. Demnach trugen die Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz, hielten aber ausreichend Abstand. Anlass zum Eingreifen habe es laut Polizei nicht gegeben, da kein Versammlungscharakter habe festgestellt werden können. Gegen einen Mann wunrde Anzeige erstattet, da er gegenüber den Beamten eine falsche Identität angab. Seit einigen Wochen schon protestieren immer am Montagabend in Zittau Gegner der behördlichen Corona-Schutzmaßnahmen.