10:52 Uhr | Kostenlose Tests für Touristen nur in Dänemark und Österreich

Touristen, die einen Corona-Test für die Reise benötigen, können sich in Europa aktuell nur in Dänemark und Österreich gratis testen lassen. Darauf hat das Europäische Verbraucherzentrum hingewiesen.

Dänemark bietet ausländischen Besuchern bei Bedarf kostenlos PCR-Tests an. Bildrechte: imago images/Dean Pictures

Neben Antigen-Tests bietet Dänemark auch PCR-Tests kostenlos an. Bei Letzteren ist vorab eine Online-Registrierung erforderlich. In Österreich erhalten Touristen nach Anmeldung in den sogenannte "Teststraßen" einen kostenlosen Antigen-Test. Einige Bundesländer der Alpenrepublik bieten ausländischen Gästen ebenfalls PCR-Tests gratis an. Die Hotline Austria Info gibt Auskunft unter Tel. 00800 400 200 00 (gebührenfrei aus Deutschland).

09:08 Uhr | Volkshaus Pegau wird wieder Testzentrum

Das Volkshaus Pegau im Landkreis Leipzig wird ab heute wieder zum Corona-Testzentrum. Geöffnet ist montags bis freitags jeweils von 7 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr. Leiter Ralf Opelt sagte, eine Anmeldung sei nicht nötig. Jeder könne einen kostenlosen Schnelltest kurz vor der Arbeit, vor einem Pflegeheim- oder Restaurantbesuch erhalten. Das Volkshaus Pegau war bereits im vergangenen Winter Testzentrum.

08:53 Uhr | Horte in Borna bleiben zu

In Borna bleiben ab sofort die Horte der beiden Grundschulen "Clemens Thieme" und "Kinder dieser Welt" geschlossen. Als Grund nannte die Stadt den Personalmangel aufgrund des Pandemiegeschehens. Daher könne auch keine Notbetreuung angeboten werden. Geplant ist, die Einrichtungen am 8. Februar, wieder zu öffnen.

07:14 Uhr | Mehr Impfangebote in Coswig

In Coswig im Landkreis Meißen erweitert

der Impfpunkt im Sport- und Freizeitzentrum Olympia seine Öffnungszeiten. Geimpft wird nun laut Rathaus

Dienstag bis Donnerstag: 11 bis 18 Uhr

Freitag: 8 bis 20 Uhr

Sonnabend: 9 bis 16 Uhr

Impfungen sind ohne Termin oder mit vorheriger Terminbuchung möglich. Alle Menschen ab einem Alter von fünf Jahren können geimpft werden.



Das DRK bietet noch einen offenen Impftermin in einem Zelt vor der Walzengießerei an - an diesem Donnerstag von 10 bis 16:30 Uhr.

06:33 Uhr | Krankenkasse: Sachsen gehen wieder öfter zu Krebsvorsorge

Trotz anhaltender Corona-Pandemie gehen die Sachsen wieder häufiger zur Krebsvorsorge. Im ersten Halbjahr 2021 wurden acht Prozent mehr Screenings durchgeführt als im Vorjahreszeitraum, teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit mit. Die stärkste Zunahme bei ihren Versicherten gab es demnach bei Mammographie-Untersuchungen - die Zahl stieg um ein Viertel an. Auch Hautchecks nahmen um rund zwölf Prozent zu. Dennoch lag die Nutzung der Krebsvorsorge insgesamt noch knapp 15 Prozent unterhalb des Niveaus vor der Pandemie. Die Krankenkasse hatte für ihre Analyse die Zahl der Vorsorge-Untersuchungen im ersten Halbjahr 2019, 2020 und 2021 verglichen. Es gehen wieder mehr Frauen zur Mammografie. Die Pandemie hatte vorübergehend dafür gesorgt, dass Patienten auf Vorsorgeuntersuchungen verzichtet hatten. Bildrechte: IMAGO / Shotshop

In den sächsischen Kitas fällt pandemiebedingt immer mehr Personal aus. Gründe dafür seien in der Regel Quarantäne oder Krankheit, wie die drei Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz mitteilten. Oftmals müssten sich Mitarbeiter auch um ihre kranken oder in Quarantäne befindenden Kinder kümmern und fielen deshalb aus. Davon berichtet auch die Diakonie aus ihren Kitas. Eine nahezu überall auftretende Folge der Personalengpässe ist die Einschränkung der Öffnungszeiten.

05:52 Uhr | Tausende Sachsen gegen Corona-Politik auf der Straße

In Sachsen sind am gestrigen Abend erneut Tausende Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Nach bisherigen Angaben verliefen die Versammlungen in verschiedenen Städten weitgehend störungsfrei. In Bautzen kamen rund 3.000 Menschen zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen zusammen. Im gesamten Landkreis sowie im Landkreis Görlitz haben in der Summe bis zu 12.700 Menschen an angemeldeten und nicht angemeldeten Versammlungen teilgenommen, wie die Polizei mitteilte.



In Dresden schlossen sich mehrere Hundert Menschen einem Corona-Aufzug an. Ähnliche Proteste wurden aus Freiberg, Zwickau, Löbau und Zittau gemeldet. In Pirna wandten sich Pflegekräfte gegen die Impfpflicht in ihrer Branche. Die Polizei hat diverse Ermittlungsverfahren im Freistaat wegen der Verstöße gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Pflegekräfte haben in Pirna gegen die Impfpflicht für ihre Branche protestiert. Bildrechte: Daniel Förster

05:24 Uhr | Eckpunkte für neue Corona-Notverordnung

Heute gegen 13 Uhr will das sächsische Kabinett eine neue Corona-Notfallverordnung beschließen. Die neue Verordnung soll vom 6. Februar bis 6. März gelten. Schon bei der Vorstellung der Eckpunkte hatte Sozialheitsministerin Petra Köpping (SPD) Lockerungen in Aussicht gestellt. So sollen künftig: