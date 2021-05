In Sachsen sind im Ringen um weitere Modellprojekte Vorhaben in fünf Städten für Lockerungen unter Pandemiebedingungen gebilligt worden. Das seien Projekte in Dresden, Leipzig, Freiberg, Oberwiesenthal und Augustusburg, teilte eine Sprecherin des Tourismusministeriums auf Anfrage der deutschen Presse-Agentur mit.

Insgesamt seien 15 Anträge eingegangen, drei davon seien noch offen. Die Zustimmung der Fachkommission der Landesregierung ist laut Corona-Schutzverordnung Bedingung dafür, dass der jeweilige Landkreis oder die kreisfreie Stadt das Projekt genehmigen kann. Der Landesdatenschutzbeauftragte muss ebenso zustimmen. Voraussetzung für solche Modellvorhaben ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Region unter der kritischen Marke von 100 liegt. Das verhindert bisher einen Start der Projekte in Freiberg, Augustusburg und Oberwiesenthal. Die Landkreise Erzgebirge und Mittelsachsen sind aktuell Corona-Hotspots im Freistaat.

Die Sächsische Aufbaubank (SAB) hat im Auftrag des Bundes bislang 255 Millionen Euro an Überbrückungshilfe III an die sächsischen Antragsteller ausgezahlt. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, kommen speziell für Soloselbstständige rund 62,4 Millionen Euro an "Neustarthilfe" dazu. Für diese seien bis jetzt 11.070 Anträge gestellt worden.



Seit dem 17. März kann die SAB Anträge auf Überbrückungshilfe III bearbeiten und vollständig auszahlen. Die Antragsfrist für die Überbrückungshilfe III endet am 31. August 2021. Sachsenweit haben seit Mitte Februar Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler knapp 8.500 solcher Anträge gestellt.