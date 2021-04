Die Polizeidirektion Leipzig hat am Osterwochenende verstärkt die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen kontrolliert. Die Beamten waren dabei vor allem in den Park- und Grünanlagen sowie in den Naherholungsgebieten rund um Leipzig, mit dem Schwerpunkt im Leipziger Seenland unterwegs. Den Angaben zufolge wurden keine Verstöße festgestellt.