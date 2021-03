Der Tourismusverband Vogtland zieht nach seiner Teilnahme an der digitalen Internationalen Tourismusbörse Berlin ein positives Fazit. Nach dem Lockdown werde eine erhöhte Buchungsnachfrage in der Region erwartet. So stehe für den touristischen Neustart Urlaub in Deutschland hoch im Kurs, wovon auch das Vogtland profitieren könne, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.