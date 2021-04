In Leipzig sollen ab heute großformatige Plakate das Augenmerk der Betrachter auf die zahlreichen Museen in Leipzig und Halle lenken. Wie das Kulturamt mitteilte, handelt es sich um eine Aktion der gemeinsamen Museumsnacht, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss. Die leuchtenden Augen stehen demnach für die vielfältige Museumslandschaft in beiden Städten. Museen seien wichtige Erlebnis- und Bildungsorte, die für eine positive gesellschaftliche Entwicklung gerade in diesen Tagen unerlässlich seien, so die Organisatoren.