Die Bundespolizei hat ein Treffen mehrerer Jugendliche am Bahnhof Wurzen aufeglöst. Wie die Bundespolizei erst jetzt mitteilte, haben sich die 14- bis 19-Jährigen bereits am Sonntag in einem leerstehenden Gebäude auf dem Bahngelände zusammengefunden. Sie hätten sich nicht nur auf den Bahnanlagen in Lebensgefahr begeben, sondern auch gegen Auflagen der Corona-Schutzverordnung verstoßen, hieß es.