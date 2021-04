08:10 Uhr | Schnelles Internet für Neukirchen und Schneeberg

Im erzgebirgischen Neukirchen und in Schneeberg kommt schnelles Internet in Sicht. Bund und Land geben das nötige Fördergeld für den Breitbandausbau frei. Wie es vom Wirtschaftsministerium hieß, sollen die Bescheide in den nächsten Tagen im Rathaus eingehen.

Neukirchen erhält reichlich neun Millionen Euro, Schneeberg knapp vier Millionen. In Neukirchen sollen bis Ende kommenden Jahres über 1.300 Haushalte und Unternehmen an das Breitbandnetz angeschlossen werden.

07:42 Uhr | Senckenbergmuseum in Görlitz öffnet

Das Görlitzer Senckenbergmuseum öffnet heute wieder. Voraussetzung ist auch hier eine vorherige Terminvereinbarung sowie ein tagesaktueller negativer Corona-Schnell- oder Selbsttest. Besucher müssen eine medizinische Mund-Nasenbedeckung tragen.

Zur Öffnung sind auch neue Sonderausstellungen zusehen. In der großen Schau "Tot wie ein Dodo" geht es um die Ausrottung von Tierarten durch den Menschen. Gleichzeitig zeigt das Senckenbergmuseum Unterwassersportbilder von heimischen Seen und tropischen Korallenriffen.

07:11 Uhr | Weitere Testzentren im Raum Dresden

In Dresden und den umliegenden Landkreisen öffnen immer Corona-Testzentren. Sie bieten kostenlose Schnelltests an, die oft für den Einkauf, aber zum Beispiel auch für Kosmetik und Fußpflege nötig sind. In Dresden ging gestern ein Testzentrum im Kaupfpark Nickern in Betrieb. Ab heute kann man sich auch in der Schauburg testen lassen und in Freital ab morgen im Freizeitland Oskarshausen.

06:34 Uhr | Hexenfeuer nur am Vormittag

Das Hexenfeuer am 30.April soll in Kubschütz in diesem Jahr am Vormittag stattfinden, teilt die Gemeinde mit. Voraussetzung hierfür ist, dass die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden. Zugelassen wird maximal ein Holzhaufen je Ortsteil. Dieser muss bis 19. April beantragt und genehmigt werden. Das Abbrennen ist nur in der Zeit von 10 bis 13 Uhr erlaubt, nicht in den Abendstunden. Aufgeschichtet werden darf das Holz frühestens ab dem 27.April.

06:06 Uhr | Lehrer- und Schülervertreter fordern einheitliche Regeln

Vertreter der Lehrer und Schüler haben einheitliche Regeln bei Schulöffnungen gefordert. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, oberhalb einer Inzidenz von 100 müssten Schulen geschlossen werden. Wenn die Impfkampagne unter Lehrern weit fortgeschritten sei, sollten Schulträger und Gesundheitsbehörden abwägen dürfen, ob auch bei höherer Inzidenz mehr möglich sei.

Ähnlich äußerte sich die Bundesschülerkonferenz. In Corona-Hotspots müsse es verbindlich Distanzunterricht geben - mit Ausnahmen für Abitur-Jahrgänge und Abschlussklassen. Die Kultusminister der Länder beraten am Nachmittag das weitere Vorgehen an den Schulen.

05:31 Uhr | Noch freie Termine für Impfbus in Wilsdruff

In der Stadtverwaltung in Wilsdruff können Termine für den Corona-Impfbus gebucht werden. Der Bus des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hält vom 12. bis zum 15. April in dem Ort. Die Impfung erhält nur, wer auch angemeldet ist. Bisher seien 300 Impftermine vergeben worden. "Insgesamt haben wir an den vier Tagen eine Kapazität von 600 Impfterminen", sagte Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (CDU).

05:20 Uhr | Freiberger helfen Zirkussen durch die Krise