Der Innenausschuss des Sächsischen Landtages berät heute über den Polizeieinsatz gegen Kritiker der Corona-Maßnahmen am vergangenen Sonnabend in Dresden. Die Proteste waren zeitweilig aus dem Ruder gelaufen. Aufgebrachte Demonstrationen setzten sich trotz eines Verbotes für Aufzüge in Bewegung, durchbrachen Polizeiketten und verletzten zwölf Beamte.

Der Polizei wurde im Nachhinein vorgeworfen, die Lage nicht mehr kontrolliert zu haben. Innenminister Roland Wöller (CDU) und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar hatten den Einsatz von 1.850 Beamten verteidigt und keine größeren Versäumnisse gesehen. Zugleich kündigten sie eine Aufarbeitung des Geschehens an. Die Sondersitzung des Innenausschusses ist nicht öffentlich.

05:10 Uhr | Absprachen über mögliche Schulschließungen am Nachmittag

Angesichts steigender Infektionszahlen stehen in Sachsen möglicherweise Schulschließungen in einigen Landkreisen an. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) will gemeinsam mit Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) heute Nachmittag darüber entscheiden. Betroffen sind nach derzeitigem Stand neben der Stadt Chemnitz die Kreise Erzgebirge, Zwickau, Nordsachsen und Meißen. In den Regionen liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen über der kritischen Marke von 100.