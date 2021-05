07:30 Uhr | Schrittweise Öffnung der Leipziger Kulturbetriebe

Die städtischen Kulturbetriebe in Leipzig planen ihre Wiedereröffnung. Angesichts der ab 14. Mai geltenden Lockerungen der Corona-Regeln in der Stadt wollen sowohl die städtischen Museen als auch die Bühnenbetriebe wieder Schritt für Schritt in einen Betrieb mit Publikumsverkehr zurückkehren. Während die Bühnenhäuser Oper, Schauspiel, Gewandhaus und Theater der Jungen Welt individuell mit reduziertem Spielplan ab 19. Juni wieder öffnen wollen, planen dies die Museen schon ab 21. Mai. Das Völkerschlachtdenkmal ist bereits ab dem 15. Mai 2021 geöffnet.

Für Besucherinnen und Besucher der Museen gilt die vorherige Terminbuchung, ein tagesaktueller negativer Corona-Test und die Dokumentation für eine Kontaktnachverfolgung. Eine Termin-Anmeldung für den Besuch eines Museums kann telefonisch oder online über die jeweilige Website erfolgen.

07:15 Uhr | Polizei will am Himmelfahrtstag Präsenz zeigen

Die Polizei hat im Hinblick auf Christi Himmelfahrt an die Bevölkerung in Sachsen appelliert, sich verantwortungsvoll an die Corona-Regeln zu halten. Der Feiertag sei unter den derzeitigen Umständen eine besondere Herausforderung, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Beamte würden an örtlichen Schwerpunkten im Vogtland sowie im Landkreis Zwickau Präsenz zeigen. Dazu gehörten verschiedene Seen sowie die Talsperre Pöhl.