06:46 Uhr | Drive-In-Schnelltests auf Chemnitzer Stadionparkplatz möglich

In Chemnitz kann man sich ab heute auch durchs Autofenster hindurch auf Corona testen lassen. Am Stadion an der Gellertstraße wird am Nachmittag ein Schnelltest-Drive-In eröffnet. Es ist das erste seiner Art in Chemnitz. Ein Ärzteteam nimmt die Tests vor. Ergebnisse stehen nach 15 Minuten fest. Der Chemnitzer Fußballclub will mit der Bereitstellung des Stadion-Parkplatzes seinen Beitrag zur Pandemie-Eindämmung leisten. Gleichzeitig hofft der Club, dass dadurch auch eine baldige Rückkehr der Fans ins Stadion möglich wird.

06:15 Uhr | Campingplätze hoffen auf Saisonstart im Mai - andernfalls drohen Pleiten

Auf den deutschen Campingplätzen fällt der übliche Saisonstart an den Ostertagen in diesem Jahr klein aus. Einzig Dauercamper dürfen in den meisten Bundesländern ihre Wohnwagen beziehen. "Die Öffnung unsere Betriebe wäre ein erster Schritt gewesen", heißt es beim Bundesverband der Campingwirtschaft in Berlin. Nun setzen die Camper auf Lockerungen vor den langen Wochenenden im Mai: "Sollten Himmelfahrt und Pfingsten in Gefahr sein oder auch die Sommerferien, dann wären auch wir von einer massiven Pleitewelle bedroht", sagte Verbandsgeschäftsführer Christian Günther der Deutschen Presse-Agentur. Nur mit Dauercampern ließen sich die Betriebskosten nicht decken.



Im vergangenen Jahr hat Campingurlaub einen Boom erlebt, weil viele Menschen auf Reisen mit Flug und Hotelunterkunft verzichteten beziehungsweise viele Ziele gar nicht erreichbar waren. Campingplätze sind über Ostern überwiegend nur für Dauercamper offen. Bildrechte: Blauwasser Seemanagement GmbH

06:00 Uhr | Dresden schränkt öffentliches Leben wieder ein

Wegen der hohen Zahl der Corona-Infektionen werden in Dresden ab Lockerungen wieder rückgängig gemacht. Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag an drei Tagen in Folge über 100. Zusammenkünfte sind nun wieder nur von Angehörigen eines Hausstandes mit einer weiteren Person gestattet. Kinder unter 15 Jahren zählen dabei nicht. Das Verlassen der eigenen Unterkunft ist nur aus einem triftigen Grund erlaubt. Dazu zählen etwa der Weg zur Arbeit oder Schule oder Einkäufe.

Die Einkaufsmeile Prager Straße wird vorerst leer bleiben. Nur Geschäfte für den Grundbedarf haben offen. Bildrechte: imago images / Torsten Becker

Einrichtungen des Einzel- und Großhandels, die laut Corona-Schutz-Verordnung nicht zur Deckung des Grundbedarfs gehören, müssen wieder schließen. Das betreffe etwa Kosmetik-, Nagel- oder Tattoo-Studios sowie den Botanischen und Zoologische Garten, Museen, Galerien und Gedenkstätten, teilte die Stadt mit. Geöffnet bleiben dürfen Friseure und Fußpflegen, Blumen- und Bücherläden, Bibliotheken, Fahrschulen sowie Musikschulen für den Einzelunterricht. Individualsport zu zweit oder in Gruppen von bis zu 20 Kindern im Außenbereich oder Außensportanlagen ist nicht mehr möglich.

05:50 Uhr | Magier verzaubert seine Publikum - von Dresden aus online