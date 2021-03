Die Stadt Bad Düben will trotz hoher Inzidenzzahlen Kitas und Schulen im Rahmen eines Modellversuches wieder öffnen. Wie Bürgermeisterin Astrid Münster sagte, sind die Anträge an Sachsens Kultusminister Christian Piwarz gestellt worden. Aktuell gebe es in Bad Düben 32 Infizierte - Stand gestern. Kein Fall davon sei in Kitas oder Schulen aufgetreten, so Münster. "Und wenn wir keine Infektionsfällen in Kitas und Schulen haben, ist es nicht einzusehen, warum wir Kitas und Schulen schließen müssen." Es sei immer eine Abwägung - einmal der Infektionsschutz und das, was draus werden kann, die Todesfälle und schweren Fälle. Andererseits gehe es auch um die Interessen der Kinder und Jugendlichen, der Eltern, der Wirtschaft, die ebenfalls zu bewerten seien.