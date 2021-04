07:30 Uhr | Weniger Gäste - weniger Müll: Pirna reagiert

Der Bauhof Pirna wird rund die Hälfte aller Papierkörbe und Abfallbehälter in der Stadt einsammeln. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Auch die Entleerungen werden reduziert. Grund sei die klamme Haushaltskasse, vor allem als Folge der Corona-Pandemie, hieß es. Deshalb wurden verschiedene Sparmaßnahmen beschlossen, um den Haushalt zu stabilisieren. Die Einsparungen bei den Papierkörben sei nur eine Maßnahme.

07:04 Uhr | Hilfe für freie Kulturschaffende im Vogtland

Die Chursächsische Veranstaltungs Gesellschaft Bad Elster, die Chursächsische Philharmonie und ihr Förderverein unterstützen freie Kulturschaffende. So sollen 20.000 Euro an Musiker, regionale Ensembles und Veranstaltungstechniker übergeben werden, die eigentlich regelmäßig in Bad Elster spielen und arbeiten. Gestern wurden die ersten Gelder ausgereicht. Möglich wird die Aktion dank der Abonnenten, Stammkunden und Theaterfreunde. Sie hatten Tickets zurückgegeben und auf das Geld verzichtet, das nun gespendet werden kann.

06:12 Uhr | Nachtverkehr im VVO macht Pause

Wegen der allgemeinen Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr fällt ab morgen der Nachtverkehr der Regionalbusse im Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) vorerst aus. Das teilte der VVO gestern mit. Die regionalen Nachtlinien im VVO verbinden normalerweise in den Nächten zu Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen die Landeshauptstadt Dresden mit Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff, Freital sowie Meißen. Die Buslinien sind an wichtigen Knotenpunkten wie dem Postplatz mit den Straßenbahnen und Bussen der Dresdner Verkehrsbetriebe verknüpft.

05:56 Uhr | Zoo Leipzig muss mitten in Corona-Krise Explosion von Baukosten verkraften

Der Leipziger Stadtrat hat zusätzliche Mittel für den Zooumbau genehmigt. Im Rahmen des Konzeptes "Zoo der Zukunft" sollen so zusätzliche acht Millionen Euro aus der Stadtkasse fließen. Nach Angaben des Zoos werden die Projekte Feuerland, Aquarium und Terrarium sowie die Inselwelten fast 28 Millionen Euro mehr kosten als vor fünf Jahren angenommen. Damals ging man von Kosten in Höhe von 100 Millionen Euro aus.



Den größten Teil der Mehrkosten will der Zoo aus Eigenmitteln stemmen. Rund drei Millionen Euro kommen zudem vom Freundes- und Förderverein des Zoos. Gründe für die Mehrkosten lägen vor allem in den gestiegenen Baupreisen, den Verzögerungen durch die Corona-Pandemie und schwierigen Bodenverhältnissen im Bereich des geplanten Feuerlandes, hieß es. Der Zoo will die Projekte bis 2025 umsetzen.

05:39 Uhr | Digitaler Impfpass soll noch in diesem Quartal kommen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will mit einer Gesetzesänderung die Nutzung eines digitalen Corona-Impfpasses noch in diesem Quartal möglich machen. Spahn sagte gestern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, neben Arztpraxen und Impfzentren sollten auch Apotheker das digitale Dokument ausstellen können. Dafür wolle man das Infektionsschutzgesetz zügig ändern. Millionen bereits Geimpfte könnten dann die Infos aus dem gelben Impfausweis auf ihr Handy übertragen lassen und diesen Nachweis bereits im Sommer nutzen.