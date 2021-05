Das Bundesverfassungsgericht hat eine Eilentscheidung gegen die in der sogenannten Bundesnotbremse festgelegte nächtliche Ausgangssperre abgelehnt. Es wies am Abend entsprechende Anträge mehrerer Kläger ab. Damit sei aber nicht entschieden, ob die Ausgangsbeschränkung mit dem Grundgesetz vereinbar sei, erklärte das Gericht. Dies werde noch im Hauptverfahren geprüft. Der Bundestag hatte vor zwei Wochen die sogenannte Bundesnotbremse beschlossen. Die darin enthaltene Ausgangssperre gilt ab einer Wocheninzidenz von 100 zwischen 22 und 5 Uhr. Insbesondere sollen damit private Treffen verhindert werden, argumentiert der Gesetzgeber.

Das Landschloss Pirna-Zuschendorf hat jetzt von der Bäckerinnung Pirna eine Spende in Höhe von knapp 1.000 Euro bekommen. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Broten zum "Tag des Brotes" am 21. April und soll laut Matthias Riedel, dem Leiter der Botanischen Sammlungen, zum Erhalt der Blütenschau benutzt werden. "Dadurch, dass wir faktisch die ersten Wochen der Kamlienblüte, die für uns die Haupteinnahmequelle sind, wieder nicht öffnen konnten, haben wir wieder einen Verlust von 100.000 Euro." Es seien auch 50.000 Euro Corona-Hilfe beantragt worden.

Die Kamelienschau in Zuschendorf konnten auch in diesem Jahr wegen Corona nicht so viele Besucher einlassen wie geplant.

Die Kamelienschau in Zuschendorf konnten auch in diesem Jahr wegen Corona nicht so viele Besucher einlassen wie geplant.

Die Kamelienschau in Zuschendorf konnten auch in diesem Jahr wegen Corona nicht so viele Besucher einlassen wie geplant. Bildrechte: MDR/Andrea Pönisch

Gastwirte in Dresden und Leipzig hoffen angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen auf eine baldige Wiedereröffnung der Terrassen und Biergärten. "Viele Betriebe und Mitarbeiter stehen in den Startlöchern und freuen sich, überhaupt wieder arbeiten zu können", sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga Sachsen, Axel Klein. Nach monatelanger Corona-Zwangspause sei die wirtschaftliche Lage katastrophal. Eine Wiedereröffnung der Außengastronomie sei wirtschaftlich dennoch schwierig und könne die Verluste der Betriebe kaum ausgleichen, warnte der Dehoga-Chef.



Die neue Corona-Schutzverordnung, die ab 10. Mai in Sachsen gilt, sieht vorsichtige Lockerungen vor: Wenn die 7-Tage-Inzidenz in einer Region an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt, sind Übernachtungen auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen erlaubt. Gastronomiebetriebe dürfen ihre Außenanlagen öffnen