Termine für Zweitimpfungen gegen das Coronavirus müssen in Sachsen nur selten verschoben werden. In der Regel würden die Termine eingehalten, sagte DRK-Pressesprecher Kai Kranich. Am Tag gebe es rund 150 Anfragen für eine Verschiebung der Zweitimpfung. Bei rund 20.000 Impfungen, die derzeit pro Tag in den Impfzentren und von den mobilen Teams durchgeführt werden, ist die Quote damit nicht sehr hoch. Die Hälfte der Anfragen beziehe sich auf das Thema Urlaub. Meist gehe es um eine Vorverlegung der Termine, so Kranich. Die Verschiebung bereits eingeplanter Zweittermine ist laut DRK mit einem enormen logistischen Aufwand verbunden.