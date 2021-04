Heute öffnen neue Testzentren in Dresden und in Leipzig. In Dresden geht im Parkhotel an der Bautzener Landstraße eines in Betrieb, in Leipzig im Gewandhaus. Neu ist auch in Nünchritz im Landkreis Meißen ein weiteres Corona-Testzentrum beim Pflegedienst Steuer. Dort sind ab sofort immer dienstags und donnerstags kostenlos Schnelltests möglich, teilte der Kreis Meißen mit.