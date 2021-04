11:52 Uhr | Tag der erneuerbaren Energien in Oederan virtuell

Der traditionelle Tag der erneuerbaren Energien in Oederan wird am Wochenende virtuell stattfinden. Die Verantwortlichen der Stadt haben dafür unter anderem Online-Workshops auf die Beine gestellt. Experten beraten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer kostenlos über Einsatzmöglichkeiten von erneuerbaren Energien in Wohngebäuden. Zugleich sollen Fördermöglichkeiten aufgezeigt werden. Bereits Freitagmittag gibt es im Netz eine Podiumsdiskussion zur Energiewende.

Der Tag der erneuerbaren Energien ist ein bundesweiter Aktionstag, der seinen Ursprung in den 90er Jahren in Oederan hatte.

11:35 Uhr | Ostsächsische Polizei bereitet sich auf Corona-"Ringspaziergang" vor

Die Polizeidirektion Görlitz erwartet für Montag mehrere hundert Teilnehmer bei einem sogenannten Ringspaziergang im sächsischen Zittau. Bislang sei von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen zwar keine Versammlung angezeigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Jedoch seien diese "Spaziergänge" in den vergangenen Wochen auch nicht angemeldet worden. Bei den vergangenen Protesten hielten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Angaben zufolge nicht an geltende Auflagen. Vor allem habe ein Großteil der Beteiligten keinen vorgeschriebenen medizinischen Mund-Nasen-Schutz getragen und auch kaum den vorgeschriebenen Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten. Gegen etwa 100 Personen seien daher Anzeigen ergangen. Die Betroffenen müssen laut Polizeidirektion mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe rechnen. Die Polizei appellierte an Bürgerinnen und Bürger, sich coronakonform zu verhalten.

11:10 Uhr | Zahl der Übernachtungen in Sachsen eingebrochen

Im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus sind sachsenweit seit Monaten Hotels und Gastgewerbe weitestgehend geschlossen. Laut Statistischem Landesamt ist die Gästezahl in Sachsens Hotels im Vergleich zum Vorjahr deshalb drastisch eingebrochen. So habe die Zahl der Übernachtungen in Sachsens Hotels von Januar bis Dezember 2020 mit reichlich 8,6 Millionen um 40 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, hieß es. Im Januar 2021 waren es sogar 83 Prozent weniger. Auch der Umsatz im Gastgewerbe ist 2020 gegenüber 2019 um rund 31 Prozent eingebrochen, so die Behörde.

10:53 Uhr | Ab Montag bleiben Schulen und Kitas in nur vier Landkreisen offen