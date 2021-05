06:18 Uhr | Bundesnotbremse ab heute in Nordsachsen außer Kraft

Im Landkreis Nordsachsen ist die Bundesnotbremse ab heute außer Kraft. Wie das Landratsamt mitteilte, fällt damit die nächtliche Ausgangssperre weg. Im öffentlichen Nahverkehr reichen einfache OP-Masken aus. Auch Baumärkte, Fitness-, Kosmetik- und Sonnenstudios dürfen unter Auflagen wieder öffnen - ebenso die Außengastronomie, Kultureinrichtungen sowie Kunst-, Musik- und Tanzschulen. Erlaubt ist laut Landratsamt auch wieder der Betrieb von Campingplätzen und die Vermietung von Ferienwohnungen. Grund für die Lockerungen ist, dass der Corona-Inzidenzwert des Landkreises seit mehreren Tagen unter 100 liegt. Aktuell beträgt der Wert 66.

06:05 Uhr | Einigung auf EU-weites Impfzertifikat

Das Europa-Parlament und die EU-Mitgliedsstaaten haben sich über ein Covid-19-Zertifikat geeinigt. Das digital lesbare und fälschungssichere Dokument soll ab Ende Juni in der Europäischen Union das Reisen erleichtern. Es enthält neben Angaben zu Impfungen auch Informationen über Tests oder überstandene Corona-Infektionen. Einen Kompromiss gibt es bei der Frage, ob es trotz Zertifikat weiter Quarantäne- oder Testpflichten bei der Einreise geben soll. Demnach soll es nur dann zusätzliche Beschränkungen geben, wenn es die Infektionslage erfordert.

05:55 Uhr | Kinder müssen keine FFP2-Masken mehr tragen

Trotz der Corona-Pandemie müssen Kinder von 6 bis 16 Jahren in Deutschland künftig in vielen Fällen keine FFP2-Masken mehr tragen. Der Bundestag strich am Donnerstagabend eine entsprechende Verpflichtung aus dem Infektionsschutzgesetz. Wenn der Bundesrat ebenfalls zustimmt, ist in Bussen und Bahnen, bei Friseurbesuchen oder medizinischen Terminen für Kinder künftig eine einfache OP-Maske ausreichend. Kinder unter sechs Jahren sind ohnehin generell von der Maskenpflicht ausgenommen.

05:45 Uhr | Oelsnitzer Firma stellt Impf-App vor

Die Softwarefirma "Simba" aus dem vogtländischen Oelsnitz hat einen digitalen Impfnachweis entwickelt. Es handelt sich dabei um eine Handy-App. Diese wird ab kommender Woche zur Verfügung stehen. Der Chef der Firma, Matthes Nagel, erklärt, wie das funktioniert: "Ich gehe mit meinem Impfausweis und meinem Personalausweis in ein Testzentrum. Dort werden alle Daten in die Software eingetragen und im Gegenzug erhält man einen vorläufigen Testnachweis zurück. Da stehen die Impftermine drauf und außerdem gibt es einen QR Code. Den kann ich als Bürger mit der App scannen - dann habe ich den Impfnachweis digital dabei und kann mich mit der App ausweisen."

05:30 Uhr | Neue Regelung: Bis zu zwei Jahre Gefängnis für gefälschten Impfpass

Der Bundestag hat strengere Strafen für das Fälschen von Impfpässen beschlossen. Wer gefälschte Impfdokumente oder Testergebnisse nutzt, muss in Zukunft mit bis zu einem Jahr Gefängnis rechnen. Für das Eintragen falscher Angaben drohen sogar zwei Jahre Haft.

Bildrechte: imago/Jochen Tack

05:20 Uhr | Kindernotbetreuung ab nächster Woche ohne Systemrelevanz

Künftig haben alle arbeitenden Eltern in Sachsen Anspruch auf eine Kinder-Notbetreuung, wenn Kita, Hort oder Schule coronabedingt geschlossen sind. Das teilte das Kultusministerium mit. Demnach ist ab kommenden Dienstag nicht mehr der Nachweis einer systemrelevanten Tätigkeit notwendig. Stattdessen müssen die Eltern nur noch schriftlich erklären, dass sie ihre Kinder berufsbedingt nicht daheim betreuen können. Derzeit sind noch im Erzgebirgskreis und im Landkreis Mittelsachsen Kitas und Grundschulen coronabedingt geschlossen. Eine Notbetreuung wird zudem in allen Grundschulen angeboten, in denen derzeit noch Wechselunterricht stattfindet.

Bildrechte: Manon Scharstein