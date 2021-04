Einwohner von Löbau können sich nächste Woche Dienstag im Stadtzentrum auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. An diesem Tag bietet das Deutsche Rote Kreuz kostenlose Schnelltests in einem Zelt auf dem Altmarkt an. Eine vorhergehende Terminvereinbarung ist nicht notwendig, geöffnet wird von 8:30 Uhr bis 15 Uhr.

Die Polizeidirektion Leipzig bereitet sich auf einen größeren Einsatz am Wochenende vor. Für Sonnabend seien mehrere Veranstaltungen in der Innenstadt sowie in den umliegenden Landkreisen angemeldet worden. So wollten sich etwa auf dem Augustusplatz Kritiker der Corona-Politik versammeln. Zugleich seien Gegendemonstrationen des Aktionsnetzwerks "Leipzig nimmt Platz" geplant, hieß es. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bereits einen Vorbereitungsstab eingerichtet. Zudem habe man über das sächsische Innenministerium zusätzliche Kräfte angefordert.