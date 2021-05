In Sachsen haben 27,51 Prozent der Bevölkerung eine erste Impfung erhalten. Insgesamt 11,21 Prozent der Sachsen sind vollständig geimpft. Das geht aus einer MDR Datenanalyse hervor. Demnach liegt der Freistaat mit der Zahl der abgeschlossenen vollständigen Impfungen am Anteil der Bevölkerung gemessen an der bundesweiten Spitze hinter Berlin (10,27) und Thüringen (12,63).