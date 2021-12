Das Robert Koch-Institut gab den bundesweiten Wert am Morgen mit rund 332 an. Am Vortag hatte er bei 340 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten bundesweit binnen eines Tages knapp 51.000 Corona-Neuinfektionen. Zudem wurden 437 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet.