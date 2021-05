Ab heute öffnet Leipzigs erstes Testzentrum für Radfahrer und Fußgänger am Wilhelm-Leuschner-Platz. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können sich zukünftig Testwillige dort an einer von drei parallelen Teststrecken testen lassen. Geöffnet ist das Testzentrum montags bis samstags, von 9 bis 18 Uhr. Zudem können Bürgerinnen und Bürger ihr Fahrrad mit in den Testbereich nehmen. Eine Voranmeldung ist möglich, aber nicht nötig. Direkt vor Ort registrieren sich die Besucher mit dem Smartphone oder per Anmeldeformular, so die Stadt.