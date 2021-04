10:55 Uhr | Leipzig-Marathon in diesem Jahr virtuell

Der traditionsreiche Leipzig-Marathon ist am Gründonnerstag in die 44. Auflage gestartet. Allerdings etwas anders als sonst: In diesem Jahr wird er virtuell gelaufen. Im Netz gib es Wettkampfstrecken zwischen vier bis 42 Kilometern. Die Routen können selbstgewählt und individuell gelaufen werden. Selbstverständlich unter Einhaltung der Corona und der Straßenverkehrsordnung. 1.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen schon in den Meldelisten und die Organisatoren hoffen auf deren Fairness und Ehrlichkeit, denn auch die Zeitmessung erfolgt individuell. Bis Sonntag, den 18. April ist der Leipzig Marathon im Internet geöffnet und damit schon jetzt der Längste aller Zeiten.

Bildrechte: SachsenSportMarketing GmbH

10:31 Uhr | Bildungsverband sieht Chancen auf schnelle Impfung für Lehrkräfte schwinden

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sieht durch die Altersbeschränkung beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca die Chancen vieler Lehrkräfte auf eine schnelle Impfung schwinden. "Mit dem Wegfall des Impfstoffs Astrazeneca ist die Öffnungsstrategie ins Wanken geraten", sagte VBE-Chef Udo Beckmann dem Redaktionsnetzwerks Deutschland am Freitag. "Die sich abzeichnende Perspektive, dass vielerorts den Lehrkräften ein Impfangebot gemacht werden kann, entpuppt sich damit als Fata Morgana."

Das Astrazeneca-Produkt wird in Deutschland in der Regel nur noch für Menschen über 60 verwendet. Hintergrund sind Fälle von Hirnvenen-Thrombosen in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung, die vor allem bei jüngeren Frauen auftraten.

09:44 Uhr | Schmochtitz: "Karsamstagsklagen" für Corona-Tote

Das Bildungsgut in Schmochtitz bei Bautzen lädt für den Sonnabend von 10 bis 12 Uhr zu einem Online-Angebot unter dem Namen "Karsamstagsklagen" ein. Dabei werden zum Gedenken an die Corona-Toten im Landkreis, Kerzen in der Scheunenkirche entzündet, teilt Rektor Sebastian Kieslich mit. Für alle 802 im Landkreis an oder mit dem Virus Gestorbenen soll ein Licht angezündet werden. Das Gedenken geht als Live-Stream über den YouTube-Kanal des Bildungsgutes des Bistums Dresden-Meißen, mitzuverfolgen. Bildrechte: Bildungsgut Schmochtitz Sankt Benno / Paul Kuchel

08:20 Uhr | Demonstrationsgeschehen zu Ostern in Görlitz und Dresden

Während der Osterfeiertage finden unter anderem in Görlitz erneut angezeigte Versammlungen gegen die Corona-Schutz-Maßnahmen von Bund und Freistaat statt. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass es auch in Zittau am Ostermontag erneut zu nicht angezeigten Demonstrationen kommen wird, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizeidirektion Görlitz kündigte an, Verstöße gegen sächsische Corona-Schutzverordnung und die allgemeinen Hygieneregeln verhindern zu wollen.

In Dresden hat die Versammlungsbehörde die geplante Kundgebung des AfD-Landesverbandes im Bereich des Parkplatzes an der Pieschener Allee hingegen verboten. Diese sollte den Abschluss einer Autokorso-Sternfahrt bilden, zu welcher verschieden AfD-Kreisverbände mobilisiert hatten. Aus Gründen des Infektionsschutzes sei es geboten, die Versammlung zu verbieten, so die Stadt. "Darüber hinaus ist wegen der Nähe der Versammlungsfläche zum Impfzentrum davon auszugehen, dass der geplante Autokorso und ggf. spontane Aufzüge im Umfeld des Impfzentrums zu weiträumigen Verkehrsbehinderungen führen", hieß es zur weiteren Begründung.

Eine Tradition der Karwoche der evangelischen Kirche in Görlitz wird wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlegt. Anstelle des traditionellen Kreuzwegs am Karfreitag mit seinen Stationen von der Peterskirche bis zum Heiligen Grab ist ab 13 Uhr ein Kreuzweg per Video geplant. Dieser kann im Internet auf der Seite der evangelischen Kulturstiftung Görlitz abgerufen und mitgebetet werden, teilte Generalsuperintendentin Theresa Rinecker mit. Außerdem biete der Kirchenkreis online ein Gottesdienstheft zum Herunterladen an. Damit könnten die Andachten der Karwoche zu Hause gefeiert werden, so Rinecker.

Meldungen vom Vortag