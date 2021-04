Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Die Grünen) übergibt am Mittag den European Energy Award an die Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna und an den Vogtlandkreis. Sie hatten vergangenes Jahr die Anforderungen für das Zertifikat erneut erfolgreich erfüllt.

Normalerweise werden die Auszeichnungen in Sachsen traditionell auf der Jahrestagung der Sächsischen Energieagentur übergeben. Diese musste jedoch coronabedingt abgesagt werden. Deswegen wird die Verleihung nun in kleinerem Rahmen nachgeholt.

Chemnitz will schrittweise das kulturelle Leben in der Stadt aus dem coronabedingten Dornröschenschlaf holen. Die kommunale Veranstaltungsgesellschaft C3 plant dazu ein Freiluftfestival. Der "Chemnitzer Cultursommer" soll von Juli bis September jeweils an den Wochenenden auf öffentlichen Plätzen stattfinden - nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in Plattenbaugebieten, Parkanlagen und auf Freilichtbühnen.