Die Osterreiter dürfen Ostersonntag in der Oberlausitz unterwegs sein. Das hat das Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen gestern Abend entschieden. Schaulustige sind allerdings ausdrücklich nicht erwünscht. Vize-Landrat Udo Witschas sagte MDR SACHSEN, es gehe nicht um Tradition oder Show. Im Vordergrund stehe die Religionsausübung. Deshalb würden Routen und Zeiten der Prozessionen nicht bekanntgegeben. Reiter müssen einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen können und Maske tragen.

Normalerweise sind am Ostersonntag hunderte Osterreiter zwischen Bautzen und Kamenz unterwegs, um die Osterbotschaft zu verkünden. Dies zieht jedes Jahr tausende Besucher an. Im vergangenen Jahr musste der Brauch ausfallen.

Die Corona-Pandemie stellt Handwerksbetriebe sowie Jugendliche auf Lehrstellensuche vor eine große Herausforderung. Das berichtet Andrea Wolter von der Handwerkskammer Leipzig. Sie empfiehlt den Firmen freie Stellen möglichst schnell der Kammer und der Arbeitsagentur zu melden, um die Internetseite aktuell halten zu können. Diese wiederum sollen Jugendliche bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsbetrieb mit nutzen. Derzeit seien in der Region zahlreiche Lehrstellen frei, vom Anlagenmechaniker über Elektroniker bis hin zum Zimmerer, so Wolter.

Das Landratsamt im Erzgebirgskreis hat dem Oberwiesenthaler Modellprojekt prinzipielle Unterstützung zugesagt. Landrat Frank Vogel sagte, zwar sei ein Start am 1. April nicht möglich. In seinem Haus werde dennoch intensiv daran gearbeitet, das Projekt schnellstmöglich zu realisieren. Seinen Angaben zufolge soll es in der kommenden Woche weitere Beratungen dazu geben, vor allem mit dem IT-Dienstleister des Projekts. Dabei gehe es vor allem um die Frage, wie der schnelle und reibungslose Datenaustausch gewährleistet werden könne.