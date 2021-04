11:38 Uhr | Leipziger Gewandhaus wird ab morgen Testzentrum

Im Gewandhaus zu Leipzig wird morgen ein Corona-Testzentrum eröffnet. Gewandhausdirektor Andreas Schulz erklärte, da das Konzerthaus derzeit kein Publikum empfangen dürfe, wolle man aktiv mithelfen, die Pandemie einzudämmen. Er hoffe, die zentrale Lage des Hauses helfe, dass viele das Angebot nutzen. Im Zentrum können sowohl kostenlose Schnelltests als auch PCR-Tests durchgeführt werden. Dafür müssen Termine gebucht werden.

Auch in Schkeuditz gibt es ein neues Testzentrum: Die Helios-Klinik bietet ab sofort auch kostenlose Tests an.

Die Rate der Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist in Sachsen weiter zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut bezifferte die Sieben-Tages-Inzidenz heute mit 201. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 221 gelegen. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich binnen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Bundesweit sank die Inzidenz leicht auf 160.



Zwei Landkreise in Sachsen liegen weiter über der 300er-Marke: der Erzgebirgskreis (322) und der Landkreis Zwickau (304). Die niedrigsten Inzidenzen haben die beiden Städte Dresden (119) und Leipzig (124). Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen 8.791 Corona-Patienten gestorben.

10:34 Uhr | Deutsche Bahn will Mitarbeiter impfen

Die Deutsche Bahn will ihren Beschäftigten Angebote für eine Corona-Schutzimpfung unterbreiten. Das Unternehmen plant eigene Impfzentren, in denen Mitarbeitende durch Betriebsärzte geimpft werden können, sobald das möglich ist. Derzeit seien bundesweit Impfzentren an zehn Standorten geplant, hieß es. "Sobald ausreichend Impfstoffe zur Verfügung stehen, sollen so viele systemrelevante Mitarbeitende wie möglich ein Impfangebot von ihrem Arbeitgeber erhalten."



Bei der Bahn sind nach Konzernangaben mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland systemrelevant. Viele von ihnen gehören zur Gruppe 3 gemäß Coronavirus-Impfverordnung. Viele Eisenbahner haben in Zügen und auf Bahnhöfen direkten Kundenkontakt, sorgen in Werkstätten für einsatzbereite Fahrzeuge oder steuern rund um die Uhr Sicherheits- und Signaltechnik.

10:24 Uhr | Sachsen nutzen bei Gesundheitsfragen häufiger Online-Angebote

Die Menschen in Sachsen greifen in Gesundheitsfragen immer öfter auf Online-Angebote zurück. In der Corona-Pandemie seien digitale Angebote häufiger als zuvor genutzt worden, teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit als Ergebnis einer Umfrage unter 1.007 Frauen und Männern mit. Vor allem Internetrecherche, Onlinekurse und Krankenkassen-Services seien häufiger genutzt worden. Dagegen blieben Videosprechstunden bei Medizinern noch die Ausnahme, obwohl es inzwischen deutlich mehr Interesse als Angebote gebe, hieß es.

09:02 Uhr | Kliniken warnen vor Versorgungsengpässen

Wer ein künstliches Hüftgelenk braucht, muss sich derzeit oft gedulden. Viele Operationen werden wegen Corona verschoben. Bildrechte: MDR/Maria Socolowsky Ärzte und Kliniken warnen angesichts der hohen Zahl von Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen vor verschärften Engpässen bei der Versorgung anderer Patienten. "Wenn sich die Infektionslage in den nächsten Wochen nicht entspannt, werden viele Kliniken an den Punkt kommen, dass sie Operationen nicht nur um ein paar Wochen, sondern um Monate verschieben müssen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gernot Gaß, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



90 Prozent der Kliniken stellten aktuell mehr als 10 Prozent der Eingriffe zurück, 50 Prozent sogar mehr als 20 Prozent, hieß es. Bei einzelnen Eingriffen, zum Beispiel beim Hüftgelenksersatz, würden im Schnitt wieder 40 Prozent abgesagt, so Gaß.

08:01 Uhr | Landesbühnen-Schauspieler halten sich Spielstart Ende Mai bereit

Die Landesbühnen Sachsen wollen Ende Mai die neue Spielzeit beginnen. Geplant seien fünf Inszenierungen, darunter "Peter Pan", "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Winnetou", so Intendant Manuel Schöbel. Als Ausweichspielstätte für die Felsenbühne Rathen, die bis 2022 umgebaut wird, diene auch in diesem Jahr ein Theaterzelt. "Wir hier in den Landesbühnen haben die Hoffnung, dass wir da spielen können und bereiten uns vor", sagte Schöbel. Davon überzeugt könne niemand sein. Aber man habe gelernt, sich "bereitzuhalten und mit einer Spontanität zu agieren, wenn sich die Möglichkeit eröffnet".

07:03 Uhr | MDRfragt zur Corona-Politik: Fast die Hälfte für härtere Maßnahmen