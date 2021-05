06:32 Uhr | Görlitzer "Naschallee" gilt als Wochenmarkt und darf öffnen

In Görlitz darf am Sonnabend die erste "Naschallee" dieses Jahres stattfinden. Die Veranstaltung an der Elisabethstraße sei mit einem Wochenmarkt vergleichbar, sagt Organisatorin Regine Büttner. Deshalb würden ähnliche Auflagen gelten. So hätten Besucher und Händler einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Stände würden dieses Mal mit größeren Abständen zueinander aufgestellt. Außerdem dürfe auf dem Markt nichts verzehrt werden. Es sollen aber Speisen und Getränke zum Mitnehmen angeboten werden, erklärt Büttner.



Rund 35 Händlerinnen und Händler aus der Region wollen von 8 bis 14 Uhr ihre Produkte auf der Naschallee anbieten - darunter Käse, Gewürze, Marmeladen und Wildspezialitäten.

06:16 Uhr | Chemnitz schafft mehr Schnelltest-Stationen in Wohngebieten

Die Stadt Chemnitz schafft weitere Schnelltest-Stationen. Derzeit gibt es rund 50 Standorte, an denen Corona-Tests möglich sind. In den kommenden Tagen sollen elf weitere dazu kommen. Oberbürgermeister Sven Schulze sagte MDR SACHSEN: "Uns war es besonders wichtig, dass wir nicht nur im Zentrum Angebote haben, sondern auch in den Wohngebieten." In Absprache mit Wohnungsbaugesellschaften seien nun Tests im Yorck-Center, im Gablenz-Center sowie bei der IHK möglich.

06:00 Uhr | Grütters hält Open-Air-Verstaltung bald für denkbar

Staatsministerin Grütters will Open-Air-Veranstaltungen in diesem Sommer nicht gänzlich ausschließen. Bildrechte: imago/Sven Simon Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich für Open-Air-Kulturveranstaltungen im Sommer ausgesprochen. "Ich verstehe den Wunsch, möglichst schnell wieder Open-Air-Veranstaltungen zuzulassen und befürworte dies auch", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dennoch müsse man in der aktuellen Situation gesamtgesellschaftlich denken und verantwortungsvoll bleiben. "Gerade bei größeren Open-Air-Veranstaltungen kann die Lage schnell unüberschaubar werden und damit das Übertragungsrisiko steigen", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen. So müssten auch der An- und Abreiseweg als Risikofaktoren mitgedacht werden.

Ich hoffe sehr, dass die aktuellen Maßnahmen jetzt im Frühjahr schnell zu einem Sinken der Infektionszahlen führen und es möglichst bald wieder viele Kulturveranstaltungen gibt. Monika Grütters Kulturstaatsministerin

05:43 Uhr | Einzelhandel erwartet kaum mehr Umsatz trotz Lockerungen

Lockerungen für Geimpfte und Genesene werden dem Einzelhandel nach Einschätzung des Branchenverbands HDE kaum mehr Umsatz bescheren. Es sei richtig, dass die Politik per Verordnung Geimpfte und Genesene mit negativ Getesteten gleichsetze, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Einzelhandels , der "Rheinischen Post". Wirtschaftlich werde sich die Öffnung für Getestete, Genesene und Geimpfte zunächst für viele Geschäfte aber nicht lohnen.



In den vergangenen Wochen hätten die Händler, die für Kunden mit negativem Corona-Test geöffnet hatten, verglichen mit der Zeit vor der Pandemie mehr als die Hälfte ihrer Umsätze verloren, sagte der HDE-Geschäftsführer. Trotzdem seien die Lockerungen "zumindest ein Signal in Richtung Öffnung".

05:25 Uhr | Kammer: Ärzte in Sachsen könnten mehr verimpfen

Laut der sächsischen Landesärztekammer könnten die Ärzte im Freistaat viel mehr Patientinnen und Patienten impfen als bisher. Viele Praxen meldeten, dass sie nach wie vor nicht im notwendigen Umfang mit Impfstoff beliefert werden, sagte Erik Bodendieck, Präsident der Kammer. Er widersprach damit nach eigenen Angaben Gerüchten, dass die niedergelassenen Ärzte den zur Verfügung stehenden Impfstoff nicht vollständig abrufen würden.