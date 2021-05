Im Landkreis Nordsachsen und im Vogtlandkreis starten heute die Grundschulen den eingeschränkten Regelbetrieb. Das teilte das Kultusministerium mit. Der Wechselunterricht wird beendet. Nachdem in den Kreisen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 gesunken ist, gilt hier nicht mehr die Bundesnotbremse. Der Unterricht in den Grundschulen kann deshalb in Präsenz nach dem Prinzip der festen Gruppen und Klassen stattfinden.

Obwohl in Dresden ab heute gelockerte Corona-Beschränkungen gelten, bleibt das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in der Stadt vorerst geschlossen. Die Leitung verwies auf die bisherigen Öffnungs- und Schließungserfahrungen und den damit verbundenen Aufwand.

Es werde abgewartet, ob sich die Corona-Wocheninzidenz in Dresden unter der Marke von 100 stabilisiere. Ist das der Fall, will das Museum am 7. Juni wieder öffnen, mit einer neuen Ausstellung zur Geschichte der Fallschirmjäger der Wehrmacht und deren Nachwirken bis in die Gegenwart.