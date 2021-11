20:30 Uhr | TeamSportSachsen will Boosterimpfungen unterstützen

Karsten Günther, Sprecher der Initiative "TeamSportSachsen" hat Angeboten mit den 30 Vereinen des Verbandes und den bis zu zwei Millionen Anhängern, die diese laut Günther erreichen, die Impfkampagne des Freistaates zu unterstützen. Sachsen komme mit dem Impfen nicht hinterher, die Impfzentren seien geschlossen. "Angebot und Nachfrage vom Impfen kommen gerade nicht zusammen", resümiert Günther.

Wir können und wir wollen helfen. Wir können beim Informieren helfen, wir können bei der Organisation helfen, indem wir Impfanlaufpunkte entlasten, indem wir das Boostern im Rahmen unserer Veranstaltungen durchführen. Wenn alle Leute, die uns nahestehen, in die Arenen und Stadien kommen, die alle 2G sind, entlasten wir extrem. Karsten Günther Sprecher der Initiative "TeamSportSachsen"

Der Sport diskutiere 2G nicht mehr, sondern akzeptiere das Konzept, so Günther.

20:15 Uhr | RKI-Chef Wieler begründet hohe Infektionslage trotz Impfungen

RKI-Chef Lothar Wieler hat drei Hauptgründe genannt, warum es derzeit trotz Impfungen ein so hohes Infektionsgeschehen gibt.

Wir hatten letztes Jahr deutlich mehr kontaktbeschränkende Maßnahmen. Außerdem sind immer noch zu viele Menschen noch nicht geimpft. Wir müssen deutlich höhere Impfquoten haben. Dritter Grund: Die Delta-Variante ist deutlich ansteckender. Lothar Wieler Präsident des Robert-Koch-Instituts

Was wirklich in den letzten Wochen und Monaten gefehlt habe, ist, davon auszugehen, dass die Kontaktbeschränkungen reichten. Diese Annahme sei, so Wieler, "wissenschaftlich fundiert falsch gewesen". Des Weiteren sei die zweifache Impfung kein absoluter Schutz und lasse irgendwann nach. Darauf sei hingewiesen worden.

19:45 Uhr | Leipziger Chefarzt warnt vor problematischer Lage für Notfallpatienten

Der Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg in Leipzig, Christoph Lübbert, hat erklärt, vor welcher Problematik Sachsens Kliniken stehen. Die Bevölkerung kenne so etwas nicht: "Wenn jemand im Moment einen Herzinfarkt oder einen Verkehrsunfall hat, ist es aufgrund der Corona-Lage in den Krankenhäusern nicht sicher, dass er wohnortnah versorgt werden kann."

Lübbert sieht nur eine Konsequenz: "Wir müssen die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, einhegen, sonst haben wir auch nächstes Jahr keine Ruhe." Damit sprach sich Lübbert ebenfalls für drastische Kontaktbeschränkungen aus - zumindest für Ungeimpfte.

Sachsens Klinikkordinator Michael Albrecht fordert Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zu einem Lockdown auf.

Bildrechte: MDR/Tobias Wilke Machen Sie jetzt einen totalen Lockdown für 14 Tage! Michael Albrecht Klinikkoordinator Sachsen und Chef des Dresdner Uniklinikums

Die Fallzahlen explodierten, darauf wies Albrecht bereits Anfang November in einem Forum hin. Er sprach seine Lockdown-Forderung an Kretschmer ausdrücklich im Namen aller Klinikchefs Sachsens aus. Bislang habe sich nichts an der Lage in den Krankenhäusern verbessert. Es sei absehbar, dass in Sachsen in zwei Wochen etwa 2.800 Patienten auf Normalstationen und mehr als 550 intensivmedizinisch versorgt werden müssten.

Wenn ich jetzt auf unsere Prognosen schaue für die nächsten zwei Wochen: Die Dynamik ist ungebremst! Michael Albrecht Klinikkoordinator Sachsen

Die Teams in den Kliniken seien erschöpft und haben laut Albrecht Angst vor einer Situation wie Weihnachten 2020. "Wir haben in Sachsen mit der Impfung nicht erreicht, was wir wollten - aber keine Frage, wir müssen weitermachen“, sagte Albrecht. Zu viele Sachsen seien ungeimpft, also müsse es Kontaktbeschränkungen geben.

RKI-Chef Lothar Wieler sagt mit Blick auf die Corona-Lage in Sachsen und im Bund: "Das Kind ist in den Brunnen gefallen." Die Infektionslage sei derzeit außer Kontrolle und könne nur mit großem zeitlichen Verzug wieder eingefangen werden. Schon jetzt sei klar, dass bei den derzeitigen Neuinfektions-Zahlen unweigerlich mindestens 400 Menschen bundesweit und in Sachsen bis zu 100 Menschen täglich an den Folgen einer Corona-Infektion täglich sterben würden.

Lothar Wieler, RKI-Chef Bildrechte: dpa Wir werden ein schlimmes Weihnachtfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Lothar Wieler Präsident des Robert-Koch-Instituts

Deutschland befindet sich laut Wieler ausdrücklich "in einer Notlage". Immunologe und Infektiologe Michael Meyer-Hermann resümierte, die Politik - auch in Sachsen - habe in der Corona-Lage zu spät gehandelt. Einschränkungen und Impfungen wirkten sich erst mit zeitlichem Verzug von Wochen auf die Eindämmung des Infektionsgeschehens aus.

18:30 Uhr | Großer Andrang bei Impfaktion in Pirna

Wegen einer DRK-Impfaktion hat sich am Mittwoch vor dem Pirnaer Stadthaus eine lange Schlange gebildet. Schätzungen gehen von einer Länge von etwa 80 Meter aus. Ein mobiles Impfteam bot in dem Gebäude Corona-Impfungen ohne Termin an. Die ersten Leute standen nach Reporterangaben bereits um 7 Uhr vor dem Haus. Viele warteten den Angaben zufolge bis zu vier Stunden, bis sie an der Reihe waren. Auf den Pirnaer Marktplatz bildete sich eine lange Schlange. Bildrechte: Daniel Förster

18:05 Uhr | Kretschmer und Köpping diskutieren mit Wissenschaftlern

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Sozialministerin Petra Köpping sind zur Stunde im Gespräch mit Wissenschaftlern und Experten - darunter sind der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler und der Immunologe und Infektiologe Michael Meyer-Hermann.

Sie können die Diskussion im Livestream verfolgen.

17:55 Uhr | Sächsischer Fußballverband sagt Spiele ab