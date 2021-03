07:22 Uhr | Dresdner Elterninitiative fordert sofortige Schließung von Kitas und Schulen

Eltern von Dresdner Kita- und Schulkindern fordern die sofortige Schließung aller Bildungseinrichtungen, bis die Inzidenz deutlich unter 100 gesunken ist. Einen offenen Brief mit den Forderungen haben die Initatoren gestern an Ministerpräsident Michael Kretschmer übergeben. In dem Schreiben werden unter anderem umfassende Tests als Grundlage für jeden Öffnungsschritt gefordert. Alles andere sei unverantwortlich, so die Eltern. Außerdem fordern die Unterzeichner, dass die Maskenpflicht auch während des Unterrichts eingeführt wird.

07:16 Uhr | Neue Schnelltest-Zentren der AWO im Dresdner Osten

Im Dresdner Osten werden zwei große Anlaufstellen für kostenfreie Corona-Schnelltests geschaffen. Die Einrichtung im AWO Seniorenzentrum in Großzschachwitz ist nach Angaben der Betreiber sofort nutzbar. Das zweite Testzentrum wird in Prohlis vorbereitet, ebenfalls in einem AWO Senioren- und Pflegeheim. Hier werden ab dem 6. April, also nach Ostern, kostenlose Schnelltests angeboten. In beiden Häusern ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, teilt die Arbeiterwohlfahrt mit.

07:05 Uhr | Wissenschaftler stimmen Oster-Lockdown zu

Die von Bund und Ländern vereinbarte Corona-Notbremse trifft bei Wissenschaftlern auf Zustimmung. Der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz sagte dem MDR, die neue Variante sei ansteckender und länger infektiös. Auf diese neuen Parameter müsse man reagieren. Der Virologe Uwe Liebert erklärte, die Politik müsse alles daran setzen, die Impfungen voranzutreiben. Bis dahin bleibe nur, die Kontakte zu reduzieren. Für Sachsens Ärztepräsident Erik Bodendieck ist die Notbremse eine Folge der Versäumnisse wie fehlende Tests und Mängel bei der Digitalisierung

06:05 Uhr | Rathauschefs aus Leipziger Region tragen Kritik der Eltern heute nach Dresden

Etwa 30 Stadtoberhäupter aus dem Landkreis Nordsachsen machen sich heute für Eltern und deren Kinder stark. Die Rathauschefs - darunter aus Eilenburg, Schkeuditz und Delitzsch - treffen in Dresden Ministerpräsident Michael Kretschmer. Sie sollen ihm am Landtag die vielen Kinderschuhe zeigen, welche besorgte Eltern vor Rathäuser und Landratsämter gelegt haben - als Protestbotschaft für geschlossene Kitas und Schulen. Mit dabei ist heute auch die Oberbürgermeisterin von Torgau, Romina Barth. Sie wolle dem Regierungschef auch die Stimmung in der Bevölkerung vermitteln, sagte sie MDR SACHSEN. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unterstützten Kinder und Eltern und verstünden die psychische Belastung, die von ihnen abgefordert wird. "Kinder sind unsere Zukunft. Das ist jetzt das Wichtigste, was in unserem Herzen schlägt", sagte Barth.

05:50 Uhr | Ostbeauftragter der Bundesregierung sorgt mit Medienkritik für Twitter-Diskussion