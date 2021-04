06:23 Uhr | Corona-Teststellen im Landkreis Bautzen gut frequentiert

Die Corona-Teststellen im Landkreis Bautzen werden gut angenommen. In allen Testzentren des Landkreises würden pro Tag bis zu 4.000 Tests durchgeführt, heißt es aus dem Gesundheitsamt. In der vergangenen Woche waren es knapp 16.000 Tests. Dabei wurden 150 Corona-Infektionen festgestellt. Der Bedarf an Tests sei hoch. Viele Bürgerinnen und Bürger kämen am Vormittag zum Test. Aber auch die Termine an Sonnabenden seien meist schnell ausgebucht, berichten die Betreiber der Teststellen.



Die würden ihr Angebot gern noch ausbauen. Dazu fehlt ihnen aber oft geeignetes Personal. Ein weiterer Knackpunkt für den Ausbau ist die Finanzierung. Denn die Betreiber müssen die Teststellen vorfinanzieren.

06:02 Uhr | Runder Tisch zum Umgang mit Corona-Demos in Sachsen

In Sachsen gibt es heute einen Runden Tisch zur Corona-Politik. An der Videokonferenz nehmen Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie Vertreter aus aus Wirtschaft, Bildung, Sport und Medizin sowie auch der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde teil. Er hat den Runden Tisch initiert. "Mein Hauptanliegen ist die Bewahrung des gesellschaftlichen Friedens in der Zivilgesellschaft, sagte er. Demonstrationen der verschiedenen Gruppierungen würden sofort politisch vereinnahmt.

Unsere Zivilgesellschaft braucht den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um durch diese schwierige Pandemie-Zeit zu kommen. Ich kenne die Situation aus dem Jahre 1989, wo ich selbst mit am Runden Tisch saß, auch wenn man die Zeiten historisch nicht vergleichen kann, ist es mir wichtig, dass wir die verschiedenen Interessengruppierungen mit ins Gespräch bringen. Manfred Wilde Oberbürgermeister von Delitzsch

Der Runde Tisch beginnt um 17 Uhr und soll auf der Internetseite des Freistaates per Livestream übertragen.

05:51 Uhr | Pflicht zu Testangebot in Betrieben: Sachsen sieht sich als Vorreiter

Nach der vom Bund angekündigten Pflicht zum Angebot von Corona-Tests in Unternehmen ändert sich für Sachsens Firmen nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums nichts. In Sachsen sind die Arbeitgeber bereits seit Mitte März verpflichtet, regelmäßig Tests für Mitarbeiter mit Kundenkontakt oder diejenigen, die im Büro arbeiten, anzubieten. Mittlerweile müssen sich Beschäftigte und Selbstständige mit direktem Kundenkontakt zweimal pro Woche testen lassen, hieß es. "Wir sind bundesweit Vorreiter gewesen", so Gesundheitsministerin Petra Köpping.

05:41 Uhr | Tanzvereine wollen wieder loslegen