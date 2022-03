07:51 Uhr | Dresdner Azubis planen Festessen für Pflegekräfte

Rund 230 Auszubildende im Dresdner Gastgewerbe wollen Krankenschwestern und Pflegern eine Freude bereiten. Sie bereiten in den kommenden Wochen festliche Mittagsmenüs für etwa 50 Fachkräfte aus dem Bereich Medizin und Pflege zu. Wie der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Sachsen mitteilte, soll den Pflegekräften damit ihr großer Einsatz in der Pandemie gedankt werden. Zudem wollten die Nachwuchsgastronomen, die unter besonders schwierigen Umständen ihr Handwerk erlernt haben, das hohe Niveau ihrer Ausbildung demonstrieren.

Wir sind stolz, dass unsere Auszubildenden trotz der schweren Zeit branchenübergreifend denken und soziales Engagement zeigen. Axel Klein Dehoga-Chef in Sachsen

Geplant ist eine Serie von Festessen ab dem 8. März mit hochklassigen Drei-Gänge-Menüs. An aufwendig dekorierten Tischen soll im Stil der gehobenen Gastronomie flambiert, filetiert und tranchiert werden.

07:19 Uhr | Papiermühle in Niederzwönitz hat wieder auf

Die Papiermühle in Niederzwönitz öffnet ab heute wieder für Besucher. Das Technische Museum, in dem sich alles um Papier und Pappe dreht, hatte seit November geschlossen. "Ab heute kann man die Dauerausstellung besichtigen, dass heißt auch die Maschinen in unserer alten Pappenfabrik sind betriebsfähig und bereit vorgeführt zu werden", sagte Museumsleiterin Paula Stötzer. Auch die Papiermacherwerkstatt stehe wieder offen. Man könne Einblick in das alte Handwerk des Papier-, des Büttenpapierschöpfens gewinnen, selbst Papier schöpfen und kreativ weiter verarbeiten.

Derzeit aufgebaut wird auch eine Sonderausstellung. Unter dem Titel "Wir hatten ja nüscht" geht es um Ostprodukte aus Pappe und Papier. Sie soll ab Ende Mai zu sehen sein.

Beim Papierschöpfen wird mit Hilfe eines Siebs das Wasser aus der Cellulosemasse gedrückt. Bildrechte: MDR/Luise Henze

06:08 Uhr | Erster sächsischer Corona-Fall vor zwei Jahren

Vor genau zwei Jahren war in Sachsen der erste Corona-Fall festgestellt worden. Wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Pirna am Montagabend des 2.3.2020 mitteilte, handelte es sich um einen Rentner. Er befand sich unter den 35 Frauen und Männern aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die gemeinsam mit einem infizierten Niedersachsen in einem Reisebus von Italien nach Deutschland unterwegs waren.

Zum Beginn der Fastenzeit am heutigen Aschermittwoch wird im Bistum Dresden-Meißen darauf verzichtet, das typische Aschekreuz Gläubigen direkt auf die Stirn zu zeichnen. Es gelte in der Pandemie immer noch Abstand zu halten und Berührungen zu vermeiden, teilte das Bischöfliche Ordinat mit. Stattdessen werde den Gläubigen die Asche lediglich auf den Kopf gestreut.

Gottesdienste, bei denen die Asche ausgeteilt wird, seien in vielen Kirchen des Bistums geplant. Bischof Heinrich Timmerevers feiert den Aschermittwochsgottesdienst am Mittwochabend in der Dresdner Kathedrale. Zudem gäbe es während der Fastenzeit verschiedene Angebote im Bistum – darunter Gebetsübungen, Paar- und Familienprojekte und ökumenische Fastenzeitseminare.

Statt zum Beginn der Fastenzeit ein Aschekreuz direkt auf die Stirn zu zeichnen, wird den Gläubigen die Asche lediglich auf den Kopf gestreut. Bildrechte: dpa

05:25 Uhr | Nach Covid-19 erhöhtes Risiko von Thrombosen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen