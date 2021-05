06:00 Uhr | Vatertagstour mit komplizierten Regeln

Die Polizei hat vor Christi Himmelfahrt morgen an die Menschen appelliert, sich verantwortungsvoll an die Corona-Regeln zu halten. "Himmelfahrt ist unter den derzeitigen Umständen eine besondere Herausforderung für uns alle", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Mit "Augenmaß" würden die Beamten an "örtlichen Schwerpunkten" im Vogtland sowie im Landkreis Zwickau Präsenz zeigen, hieß es. Unter anderem behalten die Beamten verschiedene Seen sowie die Talsperre Pöhl im Blick.

Ganz so ausgelassen und dicht gedrängt, wie auf diesem Archivfoto, dürften die Vatertagstouren in diesem Jahr wohl noch nicht ausfallen. Bildrechte: dpa

Das Landratsamt Zwickau betonte, dass es in diesem Jahr einen Unterschied gebe zwischen Geimpften und Genesenen und Menschen, auf die das nicht zutreffe. Prinzipiell sei etwa Wandern und Laufen erlaubt - auch mit Bollerwagen, hieß es. Auch Alkohol in der Öffentlichkeit ist nicht mehr verboten. Das Amt appellierte allerdings, sich an die üblichen Regeln zu halten. Bei Nicht-Geimpften dürfe sich allerdings nur ein Hausstand mit einer weiteren Person zum Himmelfahrtsausflug treffen. Zudem sind wegen der Ausgangsbeschränkungen Ausflüge nur in der Zeit zwischen 5.00 und 22.00 Uhr möglich. Für Geimpfte und Genesene hingegen gilt keine nächtliche Ausgangssperre.

05:40 Uhr | Ostsee-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern bald möglich

Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern wird am 7. Juni für Einwohner des Landes und am 14. Juni für Gäste aus den anderen Bundesländern geöffnet. Ab sofort könne gebucht werden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach einer Sitzung des Kabinetts. Die Gastronomie in dem Bundesland darf von Pfingstsonntag an wieder öffnen - außen und innen.



Der Druck auf die Landesregierung für rasche Öffnungen in der Corona-Krise war an den vergangenen Tagen zunehmend gewachsen. Die drei Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern hatten unmittelbar vor der Kabinettssitzung mitgeteilt, das Land laufe Gefahr, die Öffnung der Wirtschaft zu verschlafen, während Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern oder andere Bundesländer schon längst klare Öffnungsperspektiven vorgestellt hätten. Ab Mitte Juni soll in Mecklenburg-Vorpommern wieder Urlaub für alle möglich sein. Bildrechte: dpa

05:30 Uhr | In Sachsen öffnen wieder mehr Schulen

Wegen sinkender Infektionszahlen können in Sachsen ab heute weitere Schulen und Kitas öffnen. So dürfen etwa im Vogtland erstmals seit Monaten die Kinder in festen Gruppen wieder in die Kitas, Schulkinder werden im Wechselmodell unterrichtet. Das Vogtland galt lange als Corona-Hotspot, weshalb die Einrichtungen seit dem 1. März geschlossen waren. Gestern lag der Inzidenzwert bei 143.

Auch in Nordsachsen öffnen Kitas und Schulen unter Auflagen. Mit einer Inzidenz von 149 liegt der Kreis ebenfalls unter der von der Bundesnotbremse für den Schul- und Kitabetrieb vorgesehenen kritischen Grenze von 165.

Auf der Lößnitzgrundbahn (Radebeul-Ost - Radeburg) und der Weißeritztalbahn (Freital-Hainsberg - Kurort Kipsdorf) fahren am Sonntag keine Dampfzüge. Wie die Sächsische Dampfeisenbahn-Gesellschaft mitteilte, erhalten alle Mitarbeiter an diesem Tag vom Unternehmen das Angebot einer Corona-Schutzimpfung.

Wir sind froh, dass so viele unserer Kollegen Interesse an der Corona-Schutzimpfung zeigen. Das hat leider zur Folge, dass für die Erstimpfung der Zugverkehr eingestellt werden muss Mirko Froß Eisenbahnbetriebsleiter der Sächsichen Dampfeisenbahn-Gesellschaft

In Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Oberelbe, der den täglichen Verkehr auf den beiden Schmalspurstrecken bestellt, fahren am Sonntag ersatzweise Busse.