Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat das Personal für die Kontaktnachverfolgung aufgestockt. Die Mitarbeiter seien auch am Wochenende im Einsatz gewesen, sagte der Sprecher des Landratsamtes Thomas Kunz. "Wir sind übergegangen zur Wochenendarbeit und haben pro Tag etwa 30 bis 50 Leute im Einsatz gehabt, die sich mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt haben, um die große Welle an neuen Fällen zu bearbeiten." Dennoch gibt es Probleme beim Abarbeiten der Meldungen. Pro Tag kämen 350 bis 500 Fälle dazu, die zusätzlich bearbeitet werden müssten, hieß es. Der Landkreis hat aktuell mit 924 die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz.

Der Deutsche Lehrerverband warnt vor einer Verschärfung der Corona-Lage an den Schulen. Verbandspräsident Hans-Peter Meidinger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es gebe erschreckende Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen. Die Vielzahl der Corona-Ausbrüche bereite große Sorgen. Meidinger sieht eine immense Gefahr, die Kontrolle über das Pandemiegeschehen an den Schulen zu verlieren. Er plädierte dafür, an der Maskenpflicht festzuhalten. Zudem sprach er sich im Fall besonders hoher Infektionszahlen für eine 3G-Regel für Lehrer aus. Ungeimpfte müssten sich dann täglich testen.

In Sachsen gelten ab heute in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens strengere Corona-Regeln. Mit der 2G-Regel wird Ungeimpften der Zugang zu Innengastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen verwehrt. Ausnahmen gibt es für Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Die 2G-Regel gilt auch für Großveranstaltungen wie Fußball im Stadion, nicht aber für Einzelhandel und Gottesdienste.



In Bussen, Bahnen und Taxis sind nun FFP2-Masken Pflicht. Für Schüler reicht ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz. Die Regeln sollen auch strenger kontrolliert werden. Dazu sind laut Landesregierung in jedem Landkreis sowie in Chemnitz, Dresden und Leipzig täglich mindestens drei Kontrollteams im Einsatz.