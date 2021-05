Heute starten die Schulkinowochen Sachsen in ihre 14. Saison - allerdings nicht in Kinosälen, sondern im Internet. Nachdem die Kinowochen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, habe man sich in diesem Jahr für das Online-Format entschieden, sagte Oliver Gibtner-Weidlich, der das Projekt leitet. Insgesamt 26 Dokumentar-, Spiel- und Animationsfilme für verschiedene Altersklassen sollen zeitunabhängig nur einen Klick entfernt sein. Den Angaben zufolge werden die Filme für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte bis Ende Mai als Stream auf der Website der Schulkinowochen zur Verfügung stehen, zusammen mit Unterrichts- und Begleitmaterial. Mittlerweile hätten sich bereits rund 6.000 Menschen für das Programm angemeldet.

Der Landesschülerrat Sachsen (LSR) fordert vom Kultusministerium (SMK) eine Perspektive für die Zeit nach dem Lockdown. "Die Bundesnotbremse hat im Kultusministerium offenbar eine Schockstarre ausgelöst", sagt die Vorsitzende des Landeschülerrates, Joanna Kesicka, und fügt an: "Was passiert, wenn Landkreise unter die Inzidenz von 165 sinken und Schulen wieder öffnen? Hier muss das SMK zeigen, dass es die aktuellen Zwangsschließungen nutzt, um für die Zeit danach vorzusorgen." Unter anderem spricht sich der LSR dafür aus, dass alle Schüler und Lehrer täglich per Schnelltest getestet werden und es in den ersten Wochen des Präsenzunterrichts keine Noten gibt.