18:30 Uhr | Russland will seinen Impfstoff auch in Deutschland herstellen lassen

Russland hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung über die Produktion seines Corona-Impfstoffes "Sputnik V" in Deutschland geschlossen. Auch mit Unternehmen in anderen EU-Ländern wie Frankreich und Spanien gebe es entsprechende Abkommen, hieß es am Montag in einer Erklärung der russischen Impfstoff-Entwickler. "Sputnik V" ist derzeit in der Europäischen Union noch nicht zugelassen, die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat aber bereits ein sogenanntes rollierendes Verfahren zur Zulassung des Vakzins gestartet.

18:15 Uhr | Nochtener Findlingspark wieder offen

In Nochten hat seit heute der Findlingspark wieder geöffnet. Besucher müssen sich wegen der Einlassbeschränkungen vorab telefonisch oder per E-Mail anmelden, teilte die Parkverwaltung mit. Die Eiszeit-Ausstellung bleibt vorerst geschlossen. Auch die Parkrundfahrten und der Verleih von Audioguides werde derzeit nicht angeboten, hieß es.



Kostenfreie elektronische Führungen können aber über das eigene Smartphone genutzt werden. Die Ansagen fürs Handy gibt es in Deutsch, Polnisch und Tschechisch sowie auf Sorbisch und in leichter Sprache. Ende der Woche soll im Findlingspark zudem ein neuer Imbiss öffnen. Der bietet regionale Gerichte und selbstgemachtes Eis zunächst nur zum Mitnehmen an. Große Steine und kleine Pflanzen können in Nochten wieder aus nächster Nähe bestaunt werden. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Viola Simank

18:00 Uhr | Leipziger Museen öffnen - der Zoo noch nicht

Die Leipziger Museen in städtischer Trägerschaft dürfen ab morgen wieder öffnen. Nötig sind eine vorherige Terminbuchung der Besucher, ein Hygienekonzept und die Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung, teilte die Leipziger Stadtverwaltung mit. Demnach bereiten das Stadtgeschichtliche Museum, das Museum der bildenden Künste, das Naturkundemuseum, das Grassi-Museum für Angewandte Kunst und das Schulmuseum für diese Woche ihre Öffnung vor. Das Museum für Druckkunst hat nach eigenen Angaben bereits am Montag wieder geöffnet. Muss weiter allein abhängen: Das Faultier im Leipziger Zoo bekommt vorerst keine Besucher zu Gesicht. Bildrechte: Zoo Leipzig

Besucher des Leipziger Zoos müssen sich indes noch gedulden. Als Gründe für die anhaltende Schließung nannte die Stadt unter anderem die sachsenweite Öffnung der Schulen ohne Testpflicht sowie die hohen Corona-Fallzahlen in den angrenzenden Landkreisen. Von dem beliebten Zoo gehe "eine große Sogwirkung auf das Umland aus", erklärte die Stadtverwaltung. Weiter hieß es, es gibt laut Robert Koch-Institut Hinweise darauf, dass die Corona-Infektionen unter Kindern und Jugendlichen derzeit zunehmen. Eine Öffnung des Zoos komme daher erst dann in Betracht, wenn es mehr Klarheit darüber gebe, wie sich die Öffnung der Schulen auf das Infektionsgeschehen auswirkt. Oberstes Ziel sei es, Schulen und Kitas offenzuhalten.

17:44 Uhr | Innenausschuss des Sächsischen Landtags soll "Querdenker"-Demo aufarbeiten