06:39 Uhr | Kitas im Landkreis Leipzig bleiben geöffnet

Die Kitas im Landkreis Leipzig können heute weiterhin geöffnet bleiben. Darauf hatten sich Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping und Kultusminister Christian Piwarz verständigt. Auch Grund- und Förderschulen können Ferienkinder betreuen. Im Landkreis Nordsachsen sind Schulen und Kitas bereits seit einer Woche geschlossen, bieten aber Notbetreuung an. Die Inzidenz - Stand gestern - ist im Land Nordsachsen gestiegen auf 223, am Freitag lag sie bei 209. Im Landkreis Leipzig ist sie ebenfalls gestiegen - auf 136. Am Freitag lag sie bei 120. In der Stadt Leipzig ist die Inzidenz zurückgegangen auf 73. Am Freitag lag sie bei 80.

05:46 Uhr | Freiberg darf Impfzentrum für Senioren einrichten

Die Stadt Freiberg hat kurzfristig die Zusage für ein Impfzentrum erhalten. Es soll am Gründonnerstag für fünf Tage öffnen. Wie Oberbürgermeister Sven Krüger sagte, hat die Verwaltung noch am Freitag rund 3.700 Briefe an über 80-Jährige in der Stadt und der Umgebung verschickt. Sie können ab heute Termine vereinbaren, so Krüger. Den über 80jährigen im Raum Freiberg sollen damit die Fahrten bis nach Mittweida erspart bleiben, wo das Impfzentrum für die Region Mittelsachsen betrieben wird. "Unsere Mitarbeiter sitzen ab 9 Uhr an den Telefonen und erwarten die Anrufe", so der Rathauschef. Ab dem 6. April dürften ferner auch in Freiberg auch mehrere Hausärzte impfen., hieß es.

05:43 Uhr | Verschärfte Corona-Regeln ab morgen in Dresden

Dresden will angesichts steigender Corona-Infektionen ab morgen die Regeln verschärfen. In der Landeshauptstadt liegt der Inzidenzwert bei 125 und schon den vierten Tag in Folge bei über 100. Damit sind nach den Regelungen der sächsischen Corona-Verordnung Verschärfungen fällig. Unter anderem sind das Kontaktbeschränkungen sowie ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Andere Regelungen haben laut Dresdner Stadtverwaltung bis zur neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung vorerst Bestand. Diese soll heute Abend beschlossen werden und ab Donnerstag gelten. In Dresden drohen wieder coronabedingte Einschränkungen. Bildrechte: dpa

