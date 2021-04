Im Vogtland öffnen heute zwei neue Corona-Testzentren. Unter anderem wird der Service jetzt auch im Kurort Bad Elster angeboten. Das Testzentrum ist in einem Gewerbeobjekt in der Badstraße 1 eingerichtet worden und soll jeweils montags, mittwochs und freitags von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein. Vor Ort sind Schnell- und auch PCR-Tests möglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In weiten Teilen Sachsens müssen von heute an Schulen und Kindertagesstätten coronabedingt wieder schließen. Lediglich in vier der 13 Gebietskörperschaften des Freistaates bleiben die Einrichtungen geöffnet, wie das Kultusministerium mitteilte. Dies trifft auf die Städte Dresden und Leipzig sowie die Landkreise Leipziger Land und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu. Hier wird in den Grundschulen Wechselunterricht mit weniger Schülern durchgeführt.