Die Chemnitzer Stadtbibliothek im Tietz und ihre Außenstellen haben ab heute wieder geöffnet. Eine Terminreservierung ist nicht nötig. Wie es aus dem Rathaus hieß, sind die Ausleihe und Medienrückgabe aber vorerst noch eingeschränkt. So ist ein längerer Aufenthalt in den Bibliotheksräumen nicht gestattet.

Beim heutigen Friedensgebet in der Nikolaikirche um 17 Uhr geht es um die Frage: Familie in Corona-Zeiten - wo bleiben wir? Anlass ist der heutige Internationale Tag der Familie. "Sind wir überfordert, schaffen wir das?", so lauten unter anderem die Fragen, die innerhalb der Andacht eine Rolle spielen.

In mehreren Bundesländern endet in dieser Woche die Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Arztpraxen. Baden-Württemberg und Berlin beginnen heute. Bayern folgt voraussichtlich im Laufe der Woche. Sachsen will die Priorisierung am 24. Mai beenden. Allerdings dürfte vielerorts noch nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen, damit alle Impfwilligen auch schnell einen Termin erhalten. In den Impfzentren bleibt die Priorisierung noch bestehen.