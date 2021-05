Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages knapp 2.700 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche war der Wert noch etwa doppelt so hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Morgen mit bundesweit 62 an. An Sonn- und Feiertagen sind die Fallzahlen jedoch meist niedriger, weil weniger getestet wird.



Auch in Sachsen gehen die Infektionen mit dem Coronavirus weiter zurück. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 82. Den niedrigsten Wert meldete das RKI für den Vogtlandkreis mit 39 . Die Landkreise Erzgebirge, Mittelsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge haben weiterhin einen Wert von über 100.