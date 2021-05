Heute werden in Sachsen weitere Impftermine über das Impfportal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) freigeschaltet. Wie das DRK mitteilte, sollen die Termine ab 12 Uhr zur Verfügung stehen. Die frühesten Termine sind für den 20. Mai vorgesehen. Bereits am vergangenen Freitag waren 36.000 Erst-Impftermine vergeben worden. Das Impfportal war wegen des großen Andrangs nur schwer erreichbar. Bislang haben sich fast eine Million Menschen in dem Portal registriert.