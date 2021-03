07:23 Uhr | Mehr Teststationen im Landkreis Görlitz

In mehreren Apotheken in der Oberlausitz sind ab heute kostenlose Corona-Schnelltests möglich. So unter anderem in Hirschfelde, Ebersbach-Neugersorf, Kottmar oder Seifhennnersdorf. Insgesamt seien 48 Teststellen vorgesehen, teilte das Landratsamt Görlitz mit. Dies seien neben Apotheken auch größere Testzentren und drei mobile Teams. Eine Übersicht mit Anschriften und Testzeiten wolle man zeitnah veröffentlichen. Auf der Internetseite des Landkreises Görlitz sind aktuell 20 Teststellen verzeichnet. Nach Angaben des Landratsamtes wird die Liste ständig aktualisiert.

07:05 Uhr | Weiteres Corona-Testzentrum in Aue

Das Medizinische Versorgungszentrum in Aue, Altmarkt 5, fungiert ab heute als weiteres Corona-Testzentrum in Aue-Bad Schlema. Corona-Schnelltests würden zu den Praxisöffnungszeiten angeboten, hieß es aus der Stadt.

06:52 Uhr | Auch Mittelsachsen nimmt ab morgen Lockerungen zurück

Auch Mittelsachsen setzt ab morgen wieder auf strengere Corona-Regeln. Da der Inzidenzwert an drei Tagen in Folge zu hoch war, verschärft der Landkreis wieder. Zwar können vorbestelle Waren bei Einzelhändlern weiterhin abgeholt werden, jedoch sind Termineinkäufe laut Mitteilung des Landratsamtes ab morgen wieder verboten. Kontakte sind dann auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person beschränkt. Das Haus darf nur mit triftigem Grund verlassen werden, zudem gilt wieder ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit.

06:37 Uhr | Flughafen Leipzig/Halle bereitet sich auf Neustart des Passagierverkehrs vor

Nach mehrmonatiger Pause wegen der Corona-Pandemie sollen in dieser Woche erstmals wieder Passagierflüge am Airport Leipzig/Halle abgefertigt werden. Wie aus dem Online-Flugplan hervorgeht, werden ab Donnerstag Hurghada in Ägypten, ab Freitag Teneriffa und Wien sowie ab Sonnabend auch Mallorca angesteuert. Laut Flughafen können Passagiere am Terminal PCR-Tests machen lassen, die für Reisen teilweise erforderlich sind.



Ab Dresden stehen weiterhin zunächst nur die Linienflüge nach Frankfurt im Flugplan. Heute, Donnerstag und Freitag ist jeweils ein Flug geplant.

06:12 Uhr | Bisher keine Behinderungen an polnisch-sächsischer Grenze

Nachdem die Einreiseregelungen an der deutsch-polnischen Grenze wegen hoher Corona-Infektionszahlen in Polen verschärft wurden, ist die Verkehrslage am Grenzübergang bisher ruhig. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Ludwigsdorf am Morgen mitteilte, gebe es bisher keine Behinderungen. Die Polizei rechnet jedoch damit, dass es im Laufe des Tages zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus kommen könnte.



Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen hatte die Bundesregierung Polen am Sonntag als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die Einreise ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Die Länderbahn hat gestern alle Trilex-Verbindungen zwischen Görlitz und Zgorzelec vorübergehend gestoppt.

06:06 Uhr | Uni-Klinik Leipzig: Zugang nur mit negativem Corona-Test

Im Universitätsklinikum Leipzig müssen Besucherinnen und Besucher ab heute einen negativen Corona-Test vorlegen. Wie das Klinikum mitteilte, können Personen ohne ein negatives Testergebnis die Gebäude nicht mehr betreten. Die Regelung gelte für Menschen ab zwölf Jahren. Schnelltests soll es an den Eingängen geben.

05:55 Uhr | Augustusburg wartet weiter auf Startschuss für Öffnungsmodell