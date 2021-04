Die Stadt Annaberg-Buchholz und ein ortsansässiger Apotheker eröffnen am Montag ein Corona-Schnelltestzentrum. Es befindet sich im Kulturzentrum Erzhammer auf der Fußgängerzone. Die Einrichtung hat wochentags von 8 Uhr 30 bis 17 Uhr und sonnabends am Vormittag geöffnet. Der Test kann von allen Bürgerinnen und Bürgern mindestens einmal wöchentlich kostenfrei vorgenommen werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Die Schulen in Sachsen öffnen heute mit verschärften Corona-Schutzmaßnahmen. Der in den vergangenen Monaten praktizierte Rhythmus aus Schulschließungen und -öffnungen soll ab dann Geschichte sein. Der sächsische Weg für die Schulöffnungen wurde vorige Woche in der Kultusministerkonferenz noch einmal bestätigt. Konkret heißt das: Testpflicht für Schülerinnen und Schüler zwei Mal wöchentlich in allen Schularten - auch in Grund- und Förderschulen. Das Schulpersonal muss sich wie bisher bei zwei Mal pro Woche testen. Wer das verweigert, darf die Schule nicht betreten.