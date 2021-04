Der Sächsische Museumsbund geht davon aus, dass in kleineren Kommunen viel für die Museumslandschaft und Kultur verloren gehen wird. Einige Häuser seien bereits geschlossen und das Personal in andere Verwaltungsabteilungen versetzt worden, sagte die Vorsitzende Sabine Wolfram.

Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) ist dagegen optimistisch, dass Dichte, Vielfalt und Reichhaltigkeit der Kultur in Sachsen erhalten werden können. Mit dem neuen Doppelhaushalt stehe nicht weniger Geld als in Vorjahren zur Verfügung, sagte sie.

Seit mehr als einem Jahr hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem und bringt besonders medizinisches Personal an seine Grenzen. Viele Mitarbeitende litten schon vor der Corona-Krise unter chronischer Überlastung am Arbeitsplatz. Um sie zu entlasten, müsse die Pflege neu aufgestellt werden, verlangen die Kirchen in Mitteldeutschland.