Aus Mangel an Freizeit-Alternativen gehen in der Corona-Pandemie mehr Menschen in Sachsen wandern. Wegen der Pandemie-Beschränkungen und der Borkenkäfer-Schäden in den Wäldern sind jedoch einige Dinge bei den Touren zu beachten, wie die Tourismusverbände mitteilen:





Denken Sie an Rucksackverpflegung für unterwegs. Gaststätten sind weiterhin geschlossen.

Wegen fehlender Übernachtungsmöglichkeiten sind in der Regel nur Tagestouren möglich.

Wanderungen in größeren Gruppen sind aufgrund von Kontaktbeschränkungen nicht möglich.

Im Nationalpark Sächsische Schweiz sind einige Wege unpassierbar. Laut Sachsenforst sind viele Fichten abgestorben und drohen umzustürzen. Schilder oderAbsperrungen wiesen auf die Gefahren hin.

Im Erzgebirge müssen Wanderer vor allem in Kammlagen in mehr als 800 Metern Höhe noch mit Schneeresten und Eisglätte rechnen.