Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht bundesweit weiter zurück. Das Robert-Koch-Institut meldete am Morgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 149. Für Sachsen wird ein Wert von 204 angegeben, das ist ebenfalls weniger als am Vortag. Die höchste Wocheninzidenz im Freistaat weist der Erzgebirgskreis mit 337 auf, am niedrigsten ist sie in Leipzig mit 122.