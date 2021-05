In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, sank der Wert innerhalb von 24 Stunden von knapp 96,5 auf 87,3. In Sachsen liegt der Wert bei 122,6. Am Vortag lag er noch bei 134. Der Landkreis Nordsachsen (92), der Vogtlandkreis (78) Leipzig (60) und Dresden (75) liegen unter der kritischen Marke von 100. Am höchsten ist die Inzidenz im Erzgebirgskreis (237) und im Landkreis Mittelsachsen (238).