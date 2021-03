Im vergangenen Jahre haben knapp 1,2 Millionen Menschen die staatlichen Schlösser, Burgen und Parks in Sachsen besucht. Das sind 45 Prozent weniger als 2019, wie die Verwaltung in ihrer Jahresbilanz mitteilte. Hauptgrund sei die fast viermonatige Corona-Zwangspause gewesen. Besonders betroffen waren demnach Häuser mit sonst erfolgreicher Wintersaison, wie Schloss Moritzburg mit seiner begehrten "Aschenbrödel"-Schau.

Wegen der Corona-Pandemie können auch Beerdigungen derzeit nicht in gewohnter Form stattfinden. Statt einer großen Trauergemeinde dürfen in Sachsen nur maximal zehn Personen zusammenkommen. Das macht für alle, die nicht dabei sein dürfen, den Abschied noch schwerer. Deswegen bieten bundesweit mehrere Bestattungsunternehmen inzwischen eine neue Form der Teilnahme an: per Live-Übertragung im Internet. Das Angebot nutzen auch Hinterbliebene in Sachsen.